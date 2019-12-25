السعودية اليوم / مقتل 31 مسلحا من جماعة بوكو حرام باشتباكات مع الجيش النيجيري



أبوجا 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

قتل 31 مسلحا على الأقل من جماعة بوكو حرام في كمين نصبته قوات من الجيش النيجيري في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش النيجيري نجوكا إيرابور، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأضاف المتحدث أن قائدًا بجماعة بوكو حرام يُعد المدبر لمعظم الكمائن التي نُصبت ضد القوات النيجيرية على طول ضفاف بحيرة تشاد، كان من بين الذين قتلوا في المواجهة التي استمرت 3 ساعات على الأقل.

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03:22ت م

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