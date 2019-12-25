

واغادوغو 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

قتل سبعة جنود وعدد من المدنيين إثر هجوم في أربيندا شمال بوركينا فاسو.

وأفادت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو ببيان اليوم بأن عددًا كبيرًا من الإرهابيين هاجموا بشكل متزامن مفرزة من الجيش وسكانًا في أربيندا في ولاية سوم، مضيفةً أن الهجوم أسفر عن مقتل 80 إرهابيًا على يد عناصر المفرزة المكونة من عناصر من جيش البر والدرك.

وأوضح الجيش أن أربعة جنود وثلاثة من الدرك قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين، مبينًا أن الجيش صادر نحو مئة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر.

// انتهى //

02:01ت م

0251





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل سبعة جنود و80 إرهابيًا بهجوم في شمال بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.