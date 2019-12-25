السعودية اليوم / وزير التعليم يوجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم الخميس



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات يوم الخميس المقبل في جميع مدارس المملكة، إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ وذلك بسبب ظاهرة كسوف الشمس وحرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الوزارة, أفادت فيه بأنه مع شروق شمس يوم الخميس 29/04/1441هـ الموافق 26/12/2019م تشهد سماء المملكة كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي عند 07:45 صباحاً تقريبا حيث تتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات إلى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركزالإبصار, فقد تم تأخير موعد بدء الاختبارات.

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