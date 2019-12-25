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مليشيا الحوثي تختطف قيادة نقابة شبكات الإنترنت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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مليشيا الحوثي تختطف قيادة نقابة شبكات الإنترنت

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

اختطفت مليشيا الحوثي، مساء الثلاثاء, رئيس نقابة شبكات الإنترنت أحمد العليمي وأمين عام النقابة أحمد البدوي .

 

وقال مصدر حقوقي، إن الاستخبارات الحوثية اعتقلت القياديين في نقابة شبكات الانترنت بعد دعوات الإضراب لمقاطعة الإنترنت وإغلاق شبكات الإنترنت، والصدى الواسع للحملة والتجاوب الكبير معها .

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وأضاف المصدر، أن الاعتقال جاء بعد اجتماع عقدته قيادة نقابة شبكات الإنترنت مع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى والقيادي الحوثي أحمد حامد المعين من المليشيا مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء , وتم الاتفاق على وضع معالجات وإيقاف الحملة التي تقوم بها وزارة الاتصالات الحوثية في مصادرة أجهزة الشبكات.

 

وأشار المصدر،إلى أنه وبعد خروج العليمي والبدوي من الاجتماع والاتفاق تفاجأ باعتقالهما واقتيادهما إلى الاستخبارات العسكرية التابعة للحوثيين .

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