- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بدعم خفض الإنتاج والان مع التفاصيل
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1 بدعم خفض الإنتاج
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد، بعد تصريحات روسية تؤكد استمرار التعاون مع أوبك بشأن تخفيضات الإمدادات، ووسط موجة تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقاً للتجارة.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتاً، أو 1.22%، لتبلغ عند التسوية 67.20 دولار للبرميل، بعد جلسة مختصرة عشية عيد الميلاد.
وصعدت عقود الخام الأمريكي 59 سنتاً، أو 0.97%، لتسجل عند التسوية 61.11 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة، الإثنين، إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معاً لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالاً ويحقق نتائج".
وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" سيستمر طالما تحتاجه السوق.
واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر/تشرين الثاني على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017.
وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.
لكن بيورنر تونهوجن، رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي، قال في مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج إلى فعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.
ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثاني وفقاً لاستطلاع رأي أولي أجرته "رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% بدعم خفض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.