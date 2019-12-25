أسعار النفط ترتفع أكثر من 1 بدعم خفض الإنتاج

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد، بعد تصريحات روسية تؤكد استمرار التعاون مع أوبك بشأن تخفيضات الإمدادات، ووسط موجة تفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقاً للتجارة.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتاً، أو 1.22%، لتبلغ عند التسوية 67.20 دولار للبرميل، بعد جلسة مختصرة عشية عيد الميلاد.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 59 سنتاً، أو 0.97%، لتسجل عند التسوية 61.11 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة، الإثنين، إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معاً لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالاً ويحقق نتائج".

Advertisements

وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" سيستمر طالما تحتاجه السوق.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر/تشرين الثاني على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017.

وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

لكن بيورنر تونهوجن، رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي، قال في مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج إلى فعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثاني وفقاً لاستطلاع رأي أولي أجرته "رويترز".