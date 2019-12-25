ميليشيا الحوثي تقتل 31 مدنياً في 6 محافظات خلال شهر

ميليشيا الحوثي تقتل 31 مدنيا في 6 محافظات خلال شهر

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

رصدت شبكة حقوقية غير حكومية، 260 انتهاكاً بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية.



وتوزعت الانتهاكات في 6 محافظات، هي: تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف، بحسب تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية.

وأوضح أن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت (31) حالة قتل، بينهم (6) أطفال، وامراة، و(24) حالة إصابة للمواطنين بينهم (11) طفلاً، و(8) نساء، مشيراً إلى أن أسباب القتل توزعت بين القصف الهيستري والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون.

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وأضاف التقرير "أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت "89 حالة" اختطاف وإخفاء قسري، بينهم أطفال ومسنون".

كما رصد "39 حالة اعتداء" قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وتوثيق 27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، وتضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيات الحوثي.

وأغلقت ميليشيات الحوثي 36 محلاً تجارياً في محافظة صنعاء وإب، بسبب رفض مالكي المحالات دفع إتاوات مالية، وقامت بإغلاق ثلاثة مساجد.

ووثق التقرير 36 انتهاكاً حوثياً طال المنشآت التعليمية والتربويين، توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة، وفصل 27 تربوياً بشكل تعسفي وغير قانوني.