شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 متدرب يؤدون الاختبارات في تقنية القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل التدريب بالكلية مشاري القحطاني أن عدد المتدربين المتقدمين للاختبارات النهائية بلغ 1800 متدرب في 4 تخصصات هي إدارة أنظمة شبكات، الدعم الفني، المحاسبة، والإدارة المكتبية.
وتبذل إدارة الكلية جهودا كبيرة لضمان سير الاختبارات دون أي معوقات، حيث حرص عميد الكلية م. أحمد الغامدي ووكلاء الكلية على تفقد سير الاختبارات في يومها الأول.
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