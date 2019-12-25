شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 متدرب يؤدون الاختبارات في تقنية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

بدأت صباح الأحد الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول للعام 1440 /1441هـ بالكلية التقنية بالقطيف وسط اهتمام وتفاؤل المتدربين.

وأوضح وكيل التدريب بالكلية مشاري القحطاني أن عدد المتدربين المتقدمين للاختبارات النهائية بلغ 1800 متدرب في 4 تخصصات هي إدارة أنظمة شبكات، الدعم الفني، المحاسبة، والإدارة المكتبية.

وتبذل إدارة الكلية جهودا كبيرة لضمان سير الاختبارات دون أي معوقات، حيث حرص عميد الكلية م. أحمد الغامدي ووكلاء الكلية على تفقد سير الاختبارات في يومها الأول.