شكرا لقرائتكم خبر عن «شرقية خضراء» تدعم مستشفى صفوى بالأشجار والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف متمثلة في إدارة الحدائق والتشجير وبالتعاون مع مستشفى صفوى العام حملة للتشجير بمستشفى صفوى العام لزيادة المساحة الخضراء، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخرا. وتم تدشين الحملة بحضور مدير مستشفى صفوى العام، وعدد من العاملين بالمستشفى ولجنة أصدقاء البيئة بالبلدية.

وأكد مدير مستشفى صفوى العام فالح الدوسري أنه تمت زراعة 30 نبتة متنوعة كمرحلة أولى لتشجير المستشفى، وذلك بالتعاون والشراكة مع البلدية، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، مشيرا إلى أن المستشفى يتواجد بحرمه العديد من المسطحات الخضراء، التي تزيد مساحتها على 3500 متر مربع، وعشرات الأشجار، ولزيادة الرقعة الخضراء وجمالها تم التعاون والشراكة لزراعة الأشجار.