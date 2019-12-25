شكرا لقرائتكم خبر عن «شرقية خضراء» تدعم مستشفى صفوى بالأشجار والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير مستشفى صفوى العام فالح الدوسري أنه تمت زراعة 30 نبتة متنوعة كمرحلة أولى لتشجير المستشفى، وذلك بالتعاون والشراكة مع البلدية، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، مشيرا إلى أن المستشفى يتواجد بحرمه العديد من المسطحات الخضراء، التي تزيد مساحتها على 3500 متر مربع، وعشرات الأشجار، ولزيادة الرقعة الخضراء وجمالها تم التعاون والشراكة لزراعة الأشجار.
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