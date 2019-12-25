شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من نزلاء تأهيل الدمام يستفيدون من «الأطراف الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

أكد فني الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الشامل بالدمام أحمد رمضان أن عدد النزلاء في المركز 230 شخصا، وأن المستفيدين من قسم تقنية التأهيل المساعدة «الأطراف الصناعية» بلغت نسبتهم 90%، مشيرا إلى أن أكثر الاحتياجات للأفراد المعاقين الموجودين هي الأحزمة والأربطة والقفازات وواقي الرأس والجبائر البلاستيكية وأهمها جبائر القدم والأيدي.

وأبان رمضان أن أكثر ما يتم استخدامه هي الأحزمة، وتستخدم بنسبة 70% من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأما الأيدي وغيرها فتستخدم بنسبة 20%، بينما مفارش القدم تستخدم بنسبة 10%.

وأوضح مدرب الكهرباء في المركز فاضل القاسم أن المركز يهتم بتأهيل المستفيد القادر على إحدى المهن والتخصصات المتاحة وبما يتناسب مع نوع الإعاقة بهدف دمجهم مع المجتمع ونشاطاته ليكون عنصرا منتجا في المجتمع.

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وأبان أن التخصصات التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة كثيرة منها «الحاسب الآلي والاتصالات الإدارية والكهرباء العامة والتجارة العامة والتمديدات الصحية والزراعة والسنترال والتدريب بالمجتمع».

وقال ان مركز التأهيل بالدمام يضم 5 أقسام مهنية وهي مركز الكهرباء والنجارة والحاسب الآلي والسباكة وقسم الزراعة، ويتواجد في هذه الأقسام تقريبا 60 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال الكهرباء 7 أفراد وهؤلاء إن أكملوا يتخرجون بشهادة الدبلوم، ويدرس من ينخرط في قسم الكهرباء والتجارة مدة عامين، أما بقية الأقسام فتتطلب دراسة سنة واحدة فقط. ويدرس كل هؤلاء الستين مدة 5 ساعات يوميا.

وأبان القاسم أن شروط القبول تتضمن أن يكون سعودي الجنسية ويمكن قبول 10% من أبناء الدول العربية، وأن يكون عمر المستفيد بين 15 و45 سنة، وأن يكون صالحا للتأهيل المهني، وألا تقل نسبة ذكائه عن 50 درجة، وتقبل حالات الضعف أو فقدان حاسة السمع أو البصر وحالات الإعاقة الحركية أو الشلل النصفي السفلي أو البتر وبعض الإعاقات المرضية.