شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عيادات قلب جديدة في مبنى الفحص الشامل بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مؤخرا 3 عيادات قلبية تخصصية مجهزة بأفضل التجهيزات وذلك في مبنى اللياقة للفحص الشامل بالدمام التابع لمركز الرعاية الأولية فيما تتبع العيادات لمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام ضمن خطط تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع وذلك بحضور رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام المهيدب والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول د. عبدالعزيز الغامدي.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب د. خالد إسكندر أن فريق المشروع زار عددا من المراكز الصحية بالدمام والخبر قبل أن يتم اختيار مبنى اللياقة للفحص الشامل بالدمام لتوافر البنية التحتية المطلوبة من مختبر، قسم الأشعة وقسم تقنية المعلومات، وقدم فريق المشروع جهدا مميزا لإنشاء مركز بمعايير وجودة عالية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وبين د. إسكندر أن العيادات استقبلت عقب افتتاحها 380 حالة محالة من مراكز الرعاية الأولية وتم تحويل 60 حالة منها لمركز البابطين منها 4 حالات للقسطرة و5 حالات للفحص النووي، وتم إجراء 140 حالة أشعة فوق صوتية للقلب و40 حالة فحص للجهد و35 حالة مراقبة للنبض لمدة 24 ساعة، وهو إنجاز يفتخر به مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب ويشكر كادره الصحي على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المريض.

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وأوضح أن الهدف من إنشاء العيادات التخصصية يتمثل في معاينة المرضى المحولين من مراكز الرعاية الأولية بالدمام، وتوفير عيادات للحالات المستقرة لمرضى القلب المتابعين في مركز البابطين والقاطنين في الدمام، كما يتم توفير الأدوية لهم عن طريق نظام وصفتي. والذي سيتيح توافر عيادات أكثر في مركز البابطين وبالتالي زيادة عدد المرضى. وتوفير مواعيد متقاربة للحالات الدقيقة.

وأكد د. إسكندر أن آلية تشغيل العيادات ستكون على 3 مراحل تتمثل المرحلة الأولى في استقبال الحالات من جميع مراكز الرعاية الأولية بالدمام وفرز الحالات التي تستدعي الإحالة لمركز البابطين.

فيما تتمثل المرحلة الثانية في متابعة الحالات المستقرة من مرضى مركز البابطين، وتكون المرحلة الثالثة من خلال تدريب المنتسبين لبرنامج زمالة الهيئة السعودية - العربية والمجلس العربي لطب الأسرة للتعامل مع مرضى القلب لتحويل مرضى القلب المستقرين إلى بقية المراكز الصحية للمتابعة.