شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على أهمية نقل ثقافة المملكة للعالم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية الالتقاء بالثقافات المختلفة، والتعامل معها، والاستفادة مما لديهم من أفكار وعادات، وتعريفهم بثقافة وتاريخ المملكة والعالم العربي، ونقل صورة إيجابية ومشرقة عن بلادنا للعالم، والعمل على مد جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، مؤكدا سموه ضرورة الالتزام بالأمن والسلامة في التخطيط لهذه الرحلة، متمنيا سموه لليحيا التوفيق في رحلته.
من جانبه عبر الرحال اليحيا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ودعمه للمبادرات والأفكار التي تسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة وشعبها.
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