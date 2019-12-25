شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمنسوبي الجوازات: ابتسموا واحرصوا على التيسير والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إن الجهد الذي يقوم به رجال الجوازات يستحق الشكر والإشادة، ولهم منا كلمات الشكر والتقدير، ووصيتي لهم ولكل من وضع في موقع لخدمة الناس، الحرص على التيسير، والتطوير، والابتسامة، وأن يواكبوا التطورات التقنية والإدارية، وتحقيق رضا المستفيدين، فكل من تولى مسؤولية وضع لخدمة المواطن والمقيم، وإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة، ودعواتي لهم بالتوفيق والإعانة، وأن يكتب الله لهم الأجر على هذا الجهد المبذول.

جاء ذلك لدى استضافة سموه منسوبي جوازات المنطقة الشرقية في مجلس الإثنينية الأسبوعي، يتقدمهم العميد إبراهيم السويلمي.

» مختلف المنافذ

وأكد سموه، على أن قطاعات الدولة المختلفة، تحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لتطوير قدرات الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مبينا سموه أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة نشاطا في حركة عبور المسافرين في مختلف المنافذ، في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة لرفع أعداد المعتمرين والسياح، بالإضافة إلى الأنشطة العلمية والترفيهية في مختلف المناطق.

» مضاعفة الجهد

وأضاف سموه " نحن مقبلون على إجازات منتصف العام الدراسي، ومواسم سياحية، مما يتطلب مضاعفة الجهد، ورفع الاستعداد، وتهيئة القدرات البشرية والتقنية، دون الإخلال بمعايير الأمن والسلامة، والمنافذ الموجودة في المنطقة الشرقية تشهد على الدوام كثافة في حركة المسافرين، ولا يخفاكم أن منفذ جسر الملك فهد البري، يمثل نسبة عالية من حركة المسافرين في المملكة، وهذا يجعلنا نؤكد ضرورة الاهتمام بهذه المنافذ، وإعداد الخطط لتيسير حركة المسافرين.

» أهمية قصوى

وأشار سموه إلى أن المنافذ البرية تشكل أهمية قصوى تختلف عن المنافذ البحرية والجوية، ففي المنافذ البرية الحركة غير مجدولة، فلا جدول محدد للمغادرين أو القادمين، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود، ووضع المزيد من السيناريوهات والاحتمالات؛ لتجنب أوقات الذروة، وهذه المهام الصعبة لا يواجهها إلا رجال أكفاء أمثال إخواننا وأبنائنا العاملين في المنافذ، ومنهم منسوبو جوازات المنطقة الشرقية، وأنا كلي ثقة بهم وبزملائهم من مختلف القطاعات، أنهم قادرون على تجاوز هذه المصاعب، وأن يسخروا كل الطاقات والقدرات لتيسير حركة وعبور المسافرين، وأن يكونوا مثالا يحتذى به في تنفيذ الخطط.

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» فعاليات ومناسبات

وبين سموه أن الأمن والسلامة ركيزة من الركائز التي تحفظ النظام، وتحقق الغايات، والتيسير على الناس هدف نعمل من أجله، إلا أن التيسير لا يعني تجاوز الأنظمة، والتساهل المؤدي إلى التفريط.. والعاملون في المنافذ يجب أن يدركوا هذه الحقيقة ويعملوا من أجلها. مضيفا سموه: «إخواني وزملائي من العاملين في المنافذ، بعد فترة قريبة ستشهد المنافذ ذروة في حركة المسافرين، بين مسافرين في إجازة نصف العام الدراسي، وباحثين عن الأجواء الجميلة في البراري في المملكة بعدما منّ الله علينا بحالة مطرية شملت الكثير من النواحي، بالإضافة إلى موسم الشرقية وغيرها من الفعاليات والمناسبات المتنوعة التي تشهدها المملكة لدعم وتنشيط السياحة، وبلادنا مقصد للكثيرين من حول العالم، سواء لزيارة المقدسات، أو للسياحة التراثية والأثرية، وغير ذلك من المواقع، وواجبكم العمل على تحقيق الغايات، وعكس الصورة الإيجابية عن المملكة والتطور الذي حققته، والقفزات التي خطتها في مجال تيسير الإجراءات وميكنتها».

» تطور متسارع

مردفا سموه «نرفع الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على توجيهاتهما الدائمة، ودعمهما المستمر لقطاعات الدولة المختلفة، لتطوير أدائها وقدراتها، والعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقطاعات وزارة الداخلية واحدة من هذه القطاعات التي شهدت تطورا متسارعا، ويسعدني دائما حينما أسمع من المستفيدين الثناء على تطور الخدمات، والإشادة بهذه التحولات، وهذا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن في مختلف المواقع».

السويلمي: ضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية فيما قدم مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي، إيجازا عن جهود إدارة الجوازات سواء في ضبط مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود ونظام العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، وجهود إصدار الجواز السعودي وهوية مقيم، سواء عبر الخدمات الإلكترونية، أو في مقرات الجوازات.

العتيبي: أجهزة خدمة ذاتية للتأشيرة السياحية

كما تطرق العقيد معلا العتيبي، للتقنيات الجديدة التي أضافتها المديرية العامة للجوازات في المنافذ الحدودية، والتي شملت جهاز «بنان» للتحقق من الهوية، وأجهزة الخدمة الذاتية للتأشيرة السياحية، ونظم المراقبة والمتابعة في المنافذ.

وشهد اللقاء مداخلات من الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد م. عماد المحيسن، ومن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، والشيخ علي السلمان.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، ومدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة، وأهالي المنطقة الشرقية.