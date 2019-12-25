شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة ينقل تحيات الملك وولي العهد لأمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت في قصر بيان أمس سمو وزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
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