شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيش والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري -رحمه الله-. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري -رحمه الله-، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».