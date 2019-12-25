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الأمير سلطان بن سلمان يرفع شكره لخادم الحرمين

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وأكد سموه أن الهيئة، ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم بتأسيسها قبل عام وتكليفها بقيادة وتطوير صناعة الفضاء في المملكة، وهي تعمل بخطوات مدروسة لوضع التنظيمات والأنظمة اللازمة لإحداث النقلة المأمولة في هذا القطاع، انطلاقًا من أهمية تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة عالميا، والاستفادة من كافة الإمكانيات التي يوفرها الفضاء.

وبين سموه أن الهيئة أعدت الإستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع، بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة ، وسترفع للدولة قريباً لإقرارها.

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