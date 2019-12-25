شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث التعاون البرلماني مع رئيس الجمعية الوطنية بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني. وكان خادم الحرمين استقبل أسد قيصر يرافقه عدد من أعضاء البرلمان الباكستاني أمس. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

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