شكرا لقرائتكم خبر عن توعية المزارعين بمخاطر المبيدات والان نبدء بالتفاصيل
تناولت الورشة أفضل الطرق للتخلص الآمن من المبيدات بما يضمن سلامة المستهلك، كما استعرضت عددا من التجارب العلمية وطرق تطبيق المعايير الموصى بها محليا ودولياً في هذا المجال.
ولفت أحد المختصين خلال الورشة إلى المخاطر من استخدام المبيدات، والتي تشير الإحصائيات لوجود ثلاثة ملايين حالة تسمم ينتج عنها 20 ألف حالة وفاة كل عام على مستوى العالم. كما تطرق إلى حالات الإصابة بشكل غير مباشر جراء استخدام المبيدات، وذلك على الأطفال الرضع والتعرض العرضي والانتحار، موضحا أن مثل تلك الإصابات ترجع إلى عدم الدراية بمدى الخطورة وقلة المعرفة عن كيفية التعامل والتخزين لها.
وتحدث عن الأخطار الصحية المزمنة الناجمة عن التعامل الخاطئ مع المبيدات، ومنها السرطان والآثار العصبية والسمية الإنجابية، واضطراب الغدد الصماء واختلالات عضلية.
كانت هذه تفاصيل خبر توعية المزارعين بمخاطر المبيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.