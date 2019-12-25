شكرا لقرائتكم خبر عن توعية المزارعين بمخاطر المبيدات والان نبدء بالتفاصيل

نظم المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، أمس، ورشة عمل بعنوان «التخلص الآمن من المبيدات».

تناولت الورشة أفضل الطرق للتخلص الآمن من المبيدات بما يضمن سلامة المستهلك، كما استعرضت عددا من التجارب العلمية وطرق تطبيق المعايير الموصى بها محليا ودولياً في هذا المجال.

ولفت أحد المختصين خلال الورشة إلى المخاطر من استخدام المبيدات، والتي تشير الإحصائيات لوجود ثلاثة ملايين حالة تسمم ينتج عنها 20 ألف حالة وفاة كل عام على مستوى العالم. كما تطرق إلى حالات الإصابة بشكل غير مباشر جراء استخدام المبيدات، وذلك على الأطفال الرضع والتعرض العرضي والانتحار، موضحا أن مثل تلك الإصابات ترجع إلى عدم الدراية بمدى الخطورة وقلة المعرفة عن كيفية التعامل والتخزين لها.

وتحدث عن الأخطار الصحية المزمنة الناجمة عن التعامل الخاطئ مع المبيدات، ومنها السرطان والآثار العصبية والسمية الإنجابية، واضطراب الغدد الصماء واختلالات عضلية.