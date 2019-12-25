شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات لتعظيم التكافل الاجتماعي بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل أمس، عقد شراكة مجتمعية مع 3 شركات، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر.

وأكد «العسكر» أهمية دور الشراكات المجتمعية في تحقيق الأثر التنموي، والذي من شأنه العمل على استدامة عمل الجمعيات الخيرية، وتعظيم التكافل الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وذلك تماشيا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ونوه بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية - حفظهم الله-، لدعم القطاع الخيري، نظرا لما يمثله من ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته من الخدمات، وأبرزها ما تقوم به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في خدمة كتاب الله تعالى.

من جانبه، قال مدير عام الجمعية الشيخ خالد الجبر: إن ثمرات رؤية 2030، تجسدت في جهود القطاعين الخاص والخيري في خدمة المجتمع، وتحقيق المسؤولية المناطة بالشركات من خلال توقيع عقد شراكة مجتمعية، وذلك في سبيل تفعيل تنمية الموارد البشرية ودعم ورعاية برامج الجمعية.