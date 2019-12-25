شكرا لقرائتكم خبر عن 4977 مستفيدة من «الشرقية وردية» بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

فحصت حملة «الشرقية وردية» للتوعية بسرطان الثدي نحو 100 سيدة بمحافظة قرية العليا، على مدى أسبوعين بالمستشفى العام. ويستهدف الفحص تعزيز الوقاية الأولية ضد سرطان الثدي، بتجنب عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة به، من خلال الوقاية الثانوية، والكشف المبكر بـ«الماموغرام» للسيدات اللاتي يتراوح عمرهن بين 40 و69 عاما، ممن ليس لديهن أي أعراض لسرطان الثدي. إضافة إلى توعية 4877 سيدة واطلاعهن على ما تحتويه العيادة المتنقلة من أجهزة طبية، وطريقة إجراء الفحص بأشعة «الماموغرام»، الذي يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في اكتشاف الإصابات في مراحل مبكرة.

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