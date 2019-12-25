شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعضاء بمجلس مدينة العلوم والتقنية والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة «الرابعة» من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 8» وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتضمنة أن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، لتكون العضوية فيه سبعة على الأقل يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أعضاء، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «عـضوا»، ورئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية «عـضوا»، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7 ـ 3 / 41 / د» بتاريخ 27 / 1 / 1441هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 أعضاء بمجلس مدينة العلوم والتقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.