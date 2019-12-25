"اليوم" تهنئ

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وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتهنئ ”الخليج 365”، خالد بن محمد بن عبدالكريم الرميان بتعيينه على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تهنئ المرقين وهم: بندر بن بدر بن محمد بن عريعر إلى وظيفة «خبير نظامي أ» بالمرتبة الخامسة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد المجراد إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الإسكان، والمهندس عبدالله بن صعفق بن عامر العنزي إلى وظيفة «مدير عام الأراضي والممتلكات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان، ومحمد بن عامر بن سعيد البرقان إلى وظيفة «مدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير» بالمرتبة الرابعة عشرة في الديوان العام للمحاسبة.

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