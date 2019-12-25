شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 3 أعضاء بمجلس هيئة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة، كما وافق على تعيين الأمير د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود، ود. محمد بن إبراهيم السويل، ورانيا محمود نشار أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعملها، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «6 ـ 5 / 41 / د» وتاريخ 18/ 2 / 1441هـ.

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