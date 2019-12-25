شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرتا تفاهم سياحي مع المغرب والهند والان نبدء بالتفاصيل

فوض مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه-، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند، وأُعد مرسوم ملكي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «262 /‏ 64» بتاريخ 1 /‏ 3 /‏ 1441هـ.

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