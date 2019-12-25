شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مذكرات مع مالي وكوريا والصين والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو مَنْ ينيبه-، بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ، ووزارة الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق وأُعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية، والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مذكرات مع مالي وكوريا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.