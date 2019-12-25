شكرا لقرائتكم خبر عن الاطلاع على 7 تقارير سنوية والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مجلس الوزراء على التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين، كما على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحيط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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