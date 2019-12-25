شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم «جامعة سليمان الراجحي» وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «11 ـ 29 /‏ 40 /‏ د» وتاريخ 2-6-1440هـ.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحويل كليات سليمان الراجحي

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