شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم في النقل البحري والبري مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، كما وافق على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية العراق، وأُعد مرسوم ملكي وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «257 / 63» وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم في النقل البحري والبري مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.