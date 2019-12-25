حاولت الانتحار بسبب خلافات مع زوجها!

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

ألقت وافدة أردنية بنفسها من الطابق الثاني بمنزلها الكائن في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت؛ بسبب خلافات مع زوجها.

Advertisements

وقال مصدر أمني: إن الوافدة في العقد الثاني من عمرها، ونُقلت إلى مستشفى العدان للعلاج، حيث تبين تعرضها لبضع كدمات بسبب إلقاء نفسها من هذا الارتفاع.

وأضاف أن الشابة رفضت تسجيل قضية لدى السلطات الأمنية، مشيرة إلى أن ما أقدمت عليه كان بسبب خلاف بينها وبين زوجها، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







