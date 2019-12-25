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شكرا لقرائتكم حاولت الانتحار بسبب خلافات مع زوجها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حاولت الانتحار بسبب خلافات مع زوجها!
رفضت تسجيل قضية لدى السلطات الأمنية
متابعات الخليج 365 - متابعة
ألقت وافدة أردنية بنفسها من الطابق الثاني بمنزلها الكائن في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت؛ بسبب خلافات مع زوجها.
وقال مصدر أمني: إن الوافدة في العقد الثاني من عمرها، ونُقلت إلى مستشفى العدان للعلاج، حيث تبين تعرضها لبضع كدمات بسبب إلقاء نفسها من هذا الارتفاع.
وأضاف أن الشابة رفضت تسجيل قضية لدى السلطات الأمنية، مشيرة إلى أن ما أقدمت عليه كان بسبب خلاف بينها وبين زوجها، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.
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