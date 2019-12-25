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اصطدام شاحنة ومركبة على طريق مكة – جدة
الحادث نتج عنه إصابة شخص
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت الجهات المختصة، مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم وقع بين شاحنة ومركبة على طريق مكة- جدة السريع بعد جسر بحرة باتجاه جدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص.
ولفت المركز إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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