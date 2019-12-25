اصطدام شاحنة ومركبة على طريق مكة – جدة

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة، مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم وقع بين شاحنة ومركبة على طريق مكة- جدة السريع بعد جسر بحرة باتجاه جدة.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص.

ولفت المركز إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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