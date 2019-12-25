شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لـ والد اللواء ’’الفغم‘‘ بعد مقتل ولده بصحبة الأمير ’’محمد بن نايف‘‘.. ومصادر مطلعة تكشف تفاصيل ‘‘ماحدث‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسميًا سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة) أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء أثناء ممارسة الرذيلة (شاهد)

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