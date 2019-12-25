وزارة التعليم تواجه امتهان الكتب المدرسية بعقوبات “الدرجة الثانية”

أكّدت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن «وزارة التعليم حذّرت من أنه -وحسب القواعد التنظيمية للسلوك والمواظبة- فإن امتهان الكتب الدراسية يعدّ من مخالفات الدرجة الثانية»، وأن «الوزارة طالبت بتوعية أولياء أمور الطلاب والطالبات من خلال مواقع التواصل الاجتماعيّ، بأهمية توجيه أبنائهم إلى الاهتمام بالكتب المدرسية». ونبّهت إلى أهمية «الحفاظ على الكتب، والمطالبة بوضع حاويات لتجميع الكتب التي يتركها الطلاب أثناء الاختبارات في أماكن خاصة بكل المدرسة، لصونها من العبث والامتهان»، وشدّدت على «ضرورة تعاون مرشدي المدارس والإدارات والمعلمين والمعلمات في التوعية، عبر الإذاعة المدرسية والمطويات وغيرها؛ لتعزيز المحافظة على الكتاب المدرسي».

وتشمل قائمة مخالفات «الدرجة الثانية» الواردة بالمخالفات السلوكية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية «امتهان الكتب الدراسية، والغش في أداء الواجبات أو الاختبارات غير الفصلية». كما تشمل «إثارة الفوضى داخل الفصل أو داخل المدرسة، أو في وسائل النقل المدرسيّ، مثل العبث بالماء والبخاخات والصوت العالي والكتابة على الجدران، والهروب من الفصل أو الخروج منه دون استئذان أو عدم حضور الحصة الدراسية».