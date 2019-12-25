حذّرت الإدارة العامة للمرور من مغبة استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، حيث تترتب على هذه المخالفة عقوبات نظامية.
وأوضحت أن عقوبة مرتكب هذه المخالفة حجز مركبته حتى إزالة المخالفة، وتغريمه مبلغا يتراوح ما بين 5 آلاف ريال و10 آلاف ريال. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذه المخالفة وردت في جدول المخالفات المرورية رقم (7).
كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.. “المرور” يحذر من استخدام لوحات لا تعود للمركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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