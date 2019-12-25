الغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.. “المرور” يحذر من استخدام لوحات لا تعود للمركبة

حذّرت الإدارة العامة للمرور من مغبة استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، حيث تترتب على هذه المخالفة عقوبات نظامية.

وأوضحت أن عقوبة مرتكب هذه المخالفة حجز مركبته حتى إزالة المخالفة، وتغريمه مبلغا يتراوح ما بين 5 آلاف ريال و10 آلاف ريال. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذه المخالفة وردت في جدول المخالفات المرورية رقم (7).