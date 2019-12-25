“الشبانة” يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لقطاعات وزارة الإعلام

اعتمد وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم الثلاثاء، الهيكل التنظيمي الجديد لقطاعات الوزارة، والذي يعتمد على 3 وكالات رئيسة، هي “وكالة التواصل، ووكالة تنمية القطاع، ووكالة خدمات الدعم”.

ويتبع مكتب الوزير 5 مكاتب رئيسة: وهي مكاتب: “الإستراتيجية القطاعية وتحقيق الرؤية، التخطيط والاستشراف الإعلامي، التدقيق الداخلي والحوكمة، إدارة الشؤون القانونية، اللجان والمجالس.”

وتضمّن الهيكل الجديد تكليف كل من: ناصر الحجيلان بالإشراف على الشؤون الثقافية لحين انتقال الشأن الثقافي إلى وزارة الثقافة، وسعود الحازمي بالإشراف على الإعلام الداخلي، لحين استكمال انتقال جميع نشاطاته إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

كما تضمّن التوجيه استمرار تكليف حمود العتيبي بالإشراف العام على مكتب الوزير، وتكليف خالد الغامدي بالإشراف على التخطيط والاستشراف الإعلامي، وعبد الله المغلوث بالإشراف العام على وكالة التواصل، وخالد الرشيدي بالإشراف العام على وكالة خدمات الدعم، واستمرار تكليف عامر الشهري بالإشراف على الإدارة العامة للموارد البشرية.