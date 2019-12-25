ذكرت شركة “شيفرون” النفطية الأمريكية اليوم، إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل “الوفرة” النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهراً.
جاء ذلك بعدما وقعت الكويت والسعودية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتقسيم المنطقة النفطية.
وكان البلدان أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
ورحبت الشركة بالتوصل إلى الاتفاق، وقالت: “نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ ما من شأنه أن يقود لاستئناف الإنتاج وتحقيق الوفرة المشتركة”.
وتدير “شيفرون العربية السعودية”، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع “الشركة الكويتية لنفط الخليج”، فيما حقل الوفرة مغلق منذ مايو 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر “شيفرون” تتوقع عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت خلال ١٢ شهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.