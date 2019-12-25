وزير التعليم يوجه بتأخير الإختبارات إلى الساعة التاسعة يوم غد الخميس في جميع مدارس المملكة

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تشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤١ هـــ الموافق 26 / 12 / 2019 كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي

عند 07:45 صباحاً تقريباً، ونظراً لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات في المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد

الخميس، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛

مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار.

فقد وجه معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بتأخير موعد بدء الاختبارات يوم الخميس ٢٩ /٠٤ /١٤٤١ هــ إلى الساعة التاسعة صباحاً في جميع

مدارس المملكة، متمنيا السلامة لجميع الطلاب والطالبات، ومعلميهم والإداريين، مع تأكيد التوعية حول مخاطر ذلك للعموم، وأن تتخذ الجامعات

ما تراه مناسبا وفق ذلك لمنسوبيها. وأن يوفق الله الجميع في اختباراتهم.

