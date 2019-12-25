العمل: بدء استقبال العاملات المنزليات عبر مطار الدمام.. غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات إلى المملكة لأول مرة في مطار الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام، غدًا الأربعاء.
وأكدت الوزارة في تصريح على صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، أن استقبالهن سيكون تحت مسؤولية مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة سيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.
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