الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، غدًا الأربعاء، بعدد من المناطق المملكة.

وقالت الهيئة -في تقريرها لطقس غد الأربعاء- إنه يتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية. مشيرة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

كما توقّعت الهيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

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وبشأن حالة البحر الأحمر، توقّعت الهيئة، أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أمّا في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 15-40 كم/ساعة، ارتفاع الموج، من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء: