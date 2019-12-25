الأحوال المدنية: 3 خطوات لتسجيل المولود دون زيارة المكاتب

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تسجيل المولود الجديد، من دون حاجة لزيارة المكاتب، من خلال خدمة «أبشر».

وقالت الوكالة -عبر حسابها بموقع تويتر- إن الحصول على الخدمة يتضمّن أولًا: قيام المستشفى بالربط الإلكتروني مع أبشر بتفعيل «تسجيل المولود». وثانيًا: دخول الأب على الخدمة وإضافة المولود الجديد وتجديد سجلّ الأسرة. وثالثًا: إضافة العنوان لإيصال شهادة الميلاد إليه عبر «الأحوال المدنية».

وكانت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، قد أوضحت غرامة التأخير المقررة في حال عدم تسجيل المولود، والتي يتم احتسابها بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتقدر بـ50 ريالًا عن كل عام.

إلى ذلك تتضمّن الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء، عدم السماح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم «مثل المعروف بكذا»، أو نحو ذلك، مع منع تسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان»، و«محمد خالد» ونحوهما، ومنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية «مثل عبدالرسول وعبداللات» ونحوهما.