تفعيل الخط الساخن بين الهلال الأحمر والمستشفيات العسكرية بالطائف

التقى مدير مستشفيات منطقة الطائف العسكرية اللواء دكتور ياسر بن حسن بابعير في مكتبه اليوم، مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي.

حيث رحب اللواء ياسر بمدير الهيئة ومرافقيه مدير الاتصال المؤسسي شادي الثبيتي ورئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، وبحضور المساعِدة للشؤون الصحية الدكتورة نجلاء المالكي والمساعد للشؤون الأكاديمية الدكتور فوزي بخاري ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة المستشفيات العسكرية بالمنطقة سعود العتيبي.

وقد أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن هذا اللقاء جاء لتوطيد العلاقة بين الجهتين بما يخدم مصلحة المريض، وكذلك لحل المعوقات التي تواجه الفرق الإسعافية والمستشفيات وبحث أوجه التعاون بين الطرفين والتنسيق المشترك.

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وأضاف: جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين وتسهيل كافة الصعاب التي تواجه الفرق الإسعافية إضافةً إلى وضع آلية في استقبال الحالات عن طريق تفعيل الخط الساخن، كما تم خلال اللقاء بحث كيفية تفعيل البرامج التدريبة بما يخدم الجهتين.

وأردف قائلًا: اعتمد مديرو المستشفيات ومدير الهيئة على أن تكون هناك اجتماعات دورية للفرق المشتركة بين الطرفين على أن تتم مراجعة النتائج الحاصلة.

وفي ختام اللقاء شكر مدير إدارة مستشفيات منطقة الطائف العسكرية اللواء دكتور ياسر بابعير مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف على مبادرة الهيئة ببحث أوجه التعاون، وقدّم لمدير الهيئة درعًا تذكارية، وكذلك دروعًا تذكارية لممثلي الهيئة، فيما قدّم مدير الهيئة كذلك درعًا تذكارية لمدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة نظيرًا لجهوده في تسهيل مهام الهيئة.