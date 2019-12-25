حساب المواطن: 4 خطوات لاستفادة المولود الجديد من الدعم

ردَّ حسابُ المواطن على استفسار أحد المستفيدين بشأن إضافة مولود للاستفادة من الدعم المستحق على الرغم من عدم وجود أيقونة للإضافة في التطبيق.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»: إنه لا يمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

وأودع البرنامج في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد.

أشار إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ونوّه القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17%.