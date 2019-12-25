المرور: 10 آلاف ريال غرامة تنتظر مستخدمي «اللوحات المخالفة»

أوضح المرور السعودي، اليوم الثلاثاء، أن استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال، وبشأن الغرامة المقررة على مخالفة «استخدام لوحات لا تعود للمركبة»، قال المرور -عبر حسابه بـ«تويتر»- إن الغرامة تصل إلى مبالغ من خمسة إلى عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

يُشار إلى أن نظام المرور ينصّ على إمكانية، نقل مركبة اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس المالك، بشرط توافق نوع التسجيل وتسجيلها لدى إدارات المرور المختصة ودفع الرسوم المقررة، ويجب أن تشمل رخصة السير على بيانات المركبة ومالكها، ويشترط لنقل ملكية المركبة وتجديد رخصة سيرها، وجود وثيقة تأمين سارية المفعول، ويبقى التأمين على المركبة ساريًا بعد بيعها، وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين، وتلتزم تغطية التأمين على المركبة كامل مدة عقد التأمين، حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سريان عقد التأمين.