يستفيد منه 250 ألف شخص.. صور توثّق تفقّد نائب أمير مكة لمشروع «ذاخر»

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير «ذاخر»، بالعاصمة المقدسة، الذي تُقدّر مساحته الإجمالية بـ309 ألف متر مربع، ويبعد عن المسجد الحرام 1.5 كلم.

واستمع الأمير بدر بن سلطان -خلال الجولة- إلى شرح عن أهداف المشروع، والرامية لرفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة، وتحسين الربط المروري بالمناطق المجاورة، وتوفير ممرات مشاه أمنة تساعد للوصول إلى المسجد الحرام، إضافة إلى توفير مسطحات خضراء.

واطّلع على مرافق مشروع «ذاخر»، الذي يضمّ مساكن تتسع لـ250 ألف شخص، 85 فندقًا، 8 أبراج سكنية، 10 أبراج شقق مخدومة، أسواق تجارية مغطاة ومفتوحة، 39 ألف غرفة، و10 آلاف موقف للسيارات.

وتُقدّر مساحة الطرق والساحات والأرصفة ‏في مشروع «ذاخر» بنحو 100 ألف متر مربع، تمثل 35٪ من إجمال أرض المشروع. بينما تُقدّر أطوال الطرق به بـ6 كلم، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير "ذاخر" ‏بالعاصمة المقدسة مرحلته الأولى للفنادق والأبراج 90%، بينما وصلت نسبة إنجاز البنية التحتية لكامل المشروع إلى 35٪.