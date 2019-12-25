كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مطلوب أمنيّ. وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت -خلال الأيام الماضية- بلاغات عن تعرّض عدد من قائدي الشاحنات للاعتداء المسلح من أحد الأشخاص بمحافظة تثليث، وسلب ما بحوزتهم من أموال نقدية، وأن المتهم أطلق النار على شاحنة نقل مركبات وتعطيلها وسلب مركبة «تاهو» منها، اتضح أن الجاني يتحصّن بأحد الجبال القريبة من الطريق العامّ.
وبادرت قوة أمنية بمحاصرته ومداهمته، وألقت القبض عليه، بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتضح أنه مطلوب أمنيًّا لقيامه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن بمحافظة وادي الدواسر، وتم ضبط المركبة المسلوبة وسلاح رشاش ومسدس و6 مخازن بها 153 (مئة وثلاثة وخمسون) طلقة حية بحوزته، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عسير تنهي سطوة مطلوب أمنيّ.. نفّذ اعتداءات مسلّحة وتحصّن بالجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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