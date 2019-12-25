جواهر العنزي: إنشاء مكاتب للرقابة ومكافحة الفساد بالوزارات «ضرورة»

طالبت عضوة مجلس الشورى، الدكتورة جواهر العنزي، بدراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئیسیة للوزارات والجهات التي تقع ضمن اختصاصها، موضحة أنها خطوة ضرورية.

جاء ذلك خلال تعليق «العنزي»، اليوم على مناقشة مجلس الشورى للتقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ، وبررت «العنزي»، توصيتها بأن «بعض الجهات لا تتجاوب مع الهيئة».

وقالت، إن «عدم التجاوب يخص الإبلاغ عن حالات الفساد»، مشيرة إلى أنه «سبق للمجلس أن أصدر قرارًا بهذا الخصوص، لكن ما زالت بعض الجهات مستمرة في عدم الإفصاح»، ما يعزز أهمية إنشاء مكاتب للهيئة تعمل على «بناء قاعدة معلومات خاصة عن الفساد».

وأوضحت أن هذه الخطوة «ستعطى تصوّرًا حقيقيًّا، وتمكّن الهيئة من أداء دورها على أكمل وجه، حيث ستكون المكاتب ذراعًا لها في الممارسة المثلى للدور الرقابيّ على العمل الإداري والمالي في تلك الأماكن»، تعزيزًا للنزاهة ودعمًا للشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي.