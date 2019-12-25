اجتماع معاوني هيئة عمليات القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في الرياض

عقدت لجنة العمليات والتدريب لمعاونين هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اجتماعها التحضيري، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض. وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأربعين لقادة دول مجلس التعاون المتعلقة بالعمل الخليجيّ العسكريّ المشترك وقرارات مجلس الدفاع المشترك، ووضع خطة العمل لاجتماعات عام 2020م، التي تختص بالاجتماعات المشتركة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون. وقال الأمين العامّ المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، إن الاجتماع يأتي لبحث زيادة سبل التكامل المشترك وتفعيل آلية العمل لتنفيذ القرارات العسكرية التي تم إقرارها في جميع المجالات ذات الطابع العسكري، ضمن إطار يسهم في تعزيز العمل الخليجي العسكري المشترك، ويهدف إلى تحقيق منظومة عمل موحدة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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