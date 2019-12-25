انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بعسير من ظهران الجنوب

بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد القحطاني، مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات سرايا المهام الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب. ووأوضح اللواء القحطاني أن افتتاح مقر الفوج الأمني يأتي امتداد لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة زير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع.



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