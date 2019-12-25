وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس، يبدأ من الساعة الـ05:30، وينتهي عند الـ07:45 صباحًا تقريبًا. ونظرًا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجُّه الطلاب والطالبات للمدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وحرصًا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرُّض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، ما قد يتسبَّب بالنظر لفترة طويلة في حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركز الإبصار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-بدء الاختبارات يوم الخميس الـ9:00 صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.