6 مستجدات في مهرجان تمور الأحساء

كشف أمين الأحساء عادل الملحم، عن 6 مستجدات وتطويرات جديدة في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة في نسخته الجديدة، سعيا إلى تعزيز مناخ تسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور، والمستجدات والتطويرات. وأشار الملحم، إلى أن المهرجان حقق قفزات نوعية في عملية العرض والتسويق على نطاق واسع، والذي يمثل استمرارا للتصاعدات النسبية في مخرجات التمور الأحسائية من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات، بهدف إبراز منتج التمور على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحا أن المهرجان بتعدد أركانه والمصانع الوطنية المشاركة سيُثري القطاع السياحي بالأحساء. تأجيل موعده المزمع إقامته خلال يناير 2020، ليتزامن مع موسم الشرقية 2020 زيادة السعة الاستيعابية لموقع المهرجان دمج مهرجان «ويا التمر أحلى» مع مهرجان «الأحساء المبدعة للحرف اليدوية والفنون الشعبية» Advertisements تعمل الأمانة على موقع بديل عن السابق لتحقيق أهداف المهرجان عمل تطويري لكافة الفعاليات والبرامج المصاحبة رفع مؤشر التعداد فيه إلى مشاركة 60 مصنعا ومنتجا للتمور بزيادة 20 % عن الموسم المنصرم.



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