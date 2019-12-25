6 مستجدات في مهرجان تمور الأحساء

تأجيل موعده المزمع إقامته خلال يناير 2020، ليتزامن مع موسم الشرقية 2020
زيادة السعة الاستيعابية لموقع المهرجان
دمج مهرجان «ويا التمر أحلى» مع مهرجان «الأحساء المبدعة للحرف اليدوية والفنون الشعبية»
تعمل الأمانة على موقع بديل عن السابق لتحقيق أهداف المهرجان
عمل تطويري لكافة الفعاليات والبرامج المصاحبة
رفع مؤشر التعداد فيه إلى مشاركة 60 مصنعا ومنتجا للتمور بزيادة 20 % عن الموسم المنصرم.
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