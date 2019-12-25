محاضرة توعوية لمربي مواشي بئر ابن هرماس

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلا بقسم الإرشاد البيطري أمس، محاضرة توعوية لمربي المواشي، وذلك في مركز لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في بئر ابن هرماس بحضور مربي المواشي. وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي المواشي، بالإضافة إلى توعيتهم عن الترقيم الإلكتروني للإبل الذي يطبق حاليا بالمملكة مع ضرورة التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني. واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.



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