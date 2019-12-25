4400 إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى

يذكر أن وزير العدل، وجه بإنشاء مراكز متخصصة ضمن مبادرة «شمل»، وتهدف إلى تقديم خدمة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدان والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ
رؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة من دون إجراء مقتضى المادة الـ34
قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.
التعديلات على لائحة التنفيذ بحق الحضانة للأم
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